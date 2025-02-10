Отмечается, что Келлогг может прибыть в Украину уже 20 февраля.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг может посетить Украину уже на следующей неделе. Об этом сообщило CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Отмечается, что Келлогг может прибыть в Украину уже в следующий четверг, 20 февраля.

В издании напомнили, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял о том, что Киев с нетерпением ждет визита спецпредставителя президента США. Он говорил о том, что Келлогг прибудет в Украину в феврале, но не называл точную дату.

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Ермак говорил, что спецпредставитель президента США "предоставит исчерпывающую информацию" о российской агрессии против Украины.

"Прямое общение с новой администрацией США очень важно для выработки общей позиции по достижению справедливого мира", - писал он на своей странице в Telegram.

В Украину скоро приедут люди из команды Трампа - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на этой неделе ожидается приезд в нашу страну "серьезных людей" из команды президента США Дональда Трампа. Об этом глава государства сообщил на брифинге с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвино.

"На этой неделе будут некоторые люди и из команды президента Трампа, серьезные, у нас в Украине еще до Мюнхенской конференции. Потом будет Мюнхенская конференция. У меня будет там ряд встреч и с вице-президентом, также будут встречи и с командой президента Трампа и у моей команды там будут отдельные встречи, разговоры. Скажем так, работа. После этого будет продуктивная работа и в Украине с коллегами из Соединенных Штатов Америки", - сказал президент.

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