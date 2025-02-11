На этой неделе украинская и американская делегации встретятся в Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на этой неделе в Мюнхене украинской и американской командам удастся согласовать дату его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сказал в интервью для издания The Guardian.

Президент Украины на этой неделе отправится на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где ожидается его встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Также Зеленский планирует встретиться с другими членами команды Трампа и влиятельными сенаторами в Мюнхене.

Однако, по словам Зеленского, "нет еще даты" для встречи непосредственно с Трампом, хотя команда украинского президента работает над ее определением.

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"Мы надеемся, что наши команды определят дату и план встреч в США. Как только это будет согласовано, мы готовы, я готов", - сказал Зеленский.

Президент Украины предложит, чтобы США получили приоритетный доступ к украинским полезным ископаемым.

По словам Зеленского, он озвучил эту идею Трампу в сентябре прошлого года во время встречи в Нью-Йорке. Теперь Зеленский намерен вернуться с "более детальным планом" о возможностях для американских компаний одновременно в восстановлении послевоенной Украины и в добыче природных ресурсов Украины.

Как сказал Зеленский, Украина имеет крупнейшие запасы урана и титана в Европе, и что "не в интересах США", чтобы эти ресурсы оказались в российских руках и потенциально переданы Северной Корее, Китаю или Ирану.

В то же время, глава государства добавил, что также речь идет о финансовом стимуле.

"Мы говорим не только о безопасности, но также и о средствах", - сказал Зеленский.

В частности, Украина может предложить международным партнерам возможности, которых раньше не существовало, для инвестирования в ценные природные ресурсы Украины.

"Для нас это создаст рабочие места, для американских компаний это создаст прибыль", - убежден Зеленский.

Контакты с администрацией Трампа

Как сообщал УНИАН, на этой неделе ожидается приезд в Украину серьезных людей из команды президента США Дональда Трампа. Этот визит должен произойти до Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

В Украине ожидают визит специального представителя США по вопросам Украины и России, отставного генерала Кита Келлога. Этот визит ожидается на 20 февраля.

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