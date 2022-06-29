Никаких отношений украинского государства с Сирией больше не будет, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал признание Сирией самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" никчемной историей.

Об этом президент сказал в видеообращении.

"Россия все же выжала из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств. Это никчемная история", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что в таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии наоборот будет еще больше.

Напомним, сегодня, 29 июня, Сирия признала "независимость" так называемых "ЛДНР". В Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что вскоре установят дипломатические отношения с псевдореспубликами.

Справка УНИАН. Россия в 2014 году весной захватила украинский Крым, а потом вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ЛДНР".

Позже - рано утром 24 февраля 2022 года - РФ решилась на полномасштабное вторжение в Украину.

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