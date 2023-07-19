Однако предостережения официального Киева тогда восприняли скептически.

Документы британского правительства, датированные промежутком времени с 1997 по 2007 год, показывают, что власти Украины предупреждали западных союзников об опасности взглядов Владимира Путина еще в начале его президентства.

Как пишет издание Голос Америки, раскрытые архивные документы свидетельствуют о том, что в начале 2000-х Британия, а также США и другие западные страны готовились к тесному сотрудничеству с Кремлем и считали Россию союзником и партнером.

Президент США Джордж Буш младший (2001-2009) тогда также одобрительно отзывался о Путине, который обещал американцам помочь в борьбе с терроризмом после терактов в США 11 сентября 2001 года.

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Но, уже тогда, как свидетельствуют документы, Украина предостерегала, чтобы Запад осторожно относился к Путину. Однако предостережения официального Киева тогда восприняли скептически из-за недоверия к тогдашнему украинскому президенту Леониду Кучме.

Анализируя архивы, издание Independent отметило, что в то время, когда британские лейбористы считали, что Путину надо дать место за самым высоким международным столом, у "украинских чиновников уже нарастали жуткие опасения".

У Британии была обеспокоенность сообщениями о зверствах российской армии в Чечне, но тогдашний премьер-министр Тони Блэр оправдывал российскую войну против чеченцев борьбой с терроризмом.

Документы показывают, что некоторые чиновники в Лондоне, в том числе главный советник Блэра Роджер Лидл уже тогда прислушивался к украинским предупреждениям о Путине.

Отчеты из британского архива также показывают, что правительство Тони Блэра не поддерживало шаги Украины в Евросоюз, хотя украинцы и некоторые британские чиновники считали, что Лондон должен прислушиваться к желаниям официального Киева.

Из архивов известно о письме президента Кучмы к премьер-министру Блэру с просьбой, чтобы Британия помогла со сближением Украины с ЕС и НАТО, но британской поддержки не было.

А уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину в интервью западным СМИ Тони Блэр утверждал, что с тех пор Владимир Путин изменился.

Вторжение РФ в Украину

Накануне российского вторжения многие европейские политики не могли поверить в то, что Путин на это решится. Когда это произошло тогдашние британские власти немедленно заявили о своей поддержке Украины и начали поставлять разнообразную помощь.

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