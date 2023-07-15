Путин может приказать продолжить войну с еще большей жестокостью.

Членство Украины в НАТО может лишь продлить и даже усилить войну. Существует несколько способов обеспечить безопасность Украины, и многие из них будут менее провокационными, чем вступление в Альянс, пока продолжаются военные действия.

Об этом пишет военный аналитик Шон Белл в статьи для Sky News. Как отмечает эксперт, генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине поддержку, сколько потребуется. Впрочем, украинский президент, очевидно, разочарован, ведь ожидал более четких формулировок относительно Украины в НАТО.

Несмотря на объявление о дополнительной помощи и теплые слова, Столтенберг вместо этого сказал, что Альянс пригласит Украину присоединиться,"когда союзники согласятся и будут выполнены условия". Эксперт задается вопросом, почему НАТО так неохотно берет Украину под свой "защитный зонтик", и рискует ли эта нерешительность подорвать долгосрочную безопасность Украины.

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"НАТО является оборонным альянсом, и прежде чем какие-либо новые страны могут рассматриваться как члены, они должны соответствовать широкому спектру критериев членства. Кроме того, НАТО является коллективным альянсом, а не "оборонной абонентской службой"; все члены должны иметь возможность внести значительный военный вклад в коллектив и продемонстрировать четкую способность и намерение оказать военную поддержку любому нуждающемуся государству-члену. Объективно, трудно увидеть, что Украина в ближайшее время выполнит требования по членству, и НАТО не захочет слишком "нарушать правила", боясь создать прецедент", - отмечает эксперт.

При этом аналитик подчеркнул, что это не должно останавливать НАТО в определении дорожной карты для присоединения Украины на каком-то этапе в будущем.

Белл считает, что есть несколько причин, почему НАТО медлит.

Во-первых, разочарование Зеленского в НАТО проявляет более глубокое напряжение. Его непрерывный список "требований" создает проблемы для НАТО и западных правительств.

"Зато Зеленский считает, что украинцы воюют с Россией "от имени" Запада. Это украинцы, которые теряют жизнь, поэтому если кто-то должен быть благодарным, то это Запад. Но вне публичной риторики внимание международного сообщества все больше привлекает внимание к послевоенной среде безопасности в Украине. Если Украина или Россия не "одержат победу" и не достигнут своих стратегических целей, война завершится только переговорами. Обе стороны хотят убедиться, что их собственные проблемы безопасности будут решены, прежде чем они согласятся продолжать содержательные мирные переговоры", - пишет эксперт.

Как напомнил Белл, в 1994 году Украина согласилась отказаться от ядерного оружия в обмен на абсолютные гарантии территориальной целостности от всех подписантов – Будапештский меморандум был подписан и Россией, но через 20 лет Владимир Путин вторгся в Крым .

Как следствие, Украина будет с глубоким подозрением относиться к любым декларациям или письменным обязательствам со стороны России и нуждаться в более конкретных предложениях относительно надежного мирного плана – именно поэтому она так активно налаживает прочные связи с НАТО.

Однако мир нельзя гарантировать, не утолив обеспокоенность России по поводу безопасности. Аналитик отмечает, что постоянное расширение НАТО в течение последних 30 лет "беспокоило параноидальную Россию".

"Путин не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО, и если это будет казаться заранее решенным, это может усилить решимость России продолжить войну, чтобы остановить присоединение Украины к Альянсу. Путину было бы труднее объявить о победе перед своей внутренней аудиторией, если бы следствием этого были войска НАТО на его пороге", - пишет эксперт.

По его словам, есть несколько способов, которыми можно обеспечить ближайшую безопасность Украины, "и многие из них будут менее провокационными, чем обязательства со стороны НАТО, пока продолжаются военные действия".

Двусторонние или трехсторонние международные соглашения могут усилить безопасность Украины в период сразу после войны, что может оказаться более приемлемым вариантом для Путина.

Недавняя декларация G7 о многолетнем соглашении по безопасности с Украиной выглядит как инициатива, направленная на создание вариантов, хотя Путин может добиваться от Украины долгосрочных обязательств не присоединяться к НАТО.

"Членство в НАТО предлагает один из вариантов гарантирования долгосрочной послевоенной безопасности Украины, но это не единственный вариант, и соглашение вокруг членства в НАТО может просто продлить и даже усилить разрушительную войну в Украине", - подытожил аналитик.

Путь Украины в НАТО - последние новости

Украина имела большие ожидания относительно перспектив членства в НАТО и надеялась на четкие формулировки на саммите, состоявшемся в Вильнюсе. Впрочем, страны НАТО согласились убрать требование о выполнении плана действий для членства (ПДЧ) на пути Украины в НАТО. Однако вместо этого озвучили весьма расплывчатая формулировка о том, что пришлют приглашение присоединиться к НАТО, "когда союзники согласятся и условия будут выполнены".

Еще до того, когда эти слова были озвучены официально, но были сказаны в кулуарах саммита, Зеленский опубликовал эмоциональный твит:

"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины... это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса", – заявил он.

В НАТО обиделись на эти заявления Зеленского. Впрочем, напряжение удалось унять.

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