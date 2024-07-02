Украина будет выстраивать последовательную цепочку действий, проект своего плана, как установить мир.

Украина имеет свой план, как достичь мира. В частности, был проведен первый Саммит мира и идет подготовка ко второму. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона "Единые новости".

"Президент Украины дал возможность премьер-министру Венгрии высказать свои мысли", - сказал он.

Жовква отметил, что было несколько форматов этих переговоров: сначала двое лидеров говорили без присутствия делегаций, а затем в составе делегаций.

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"Это предложение звучало в обеих частях. Действительно, премьер-министр Орбан потом в общих чертах повторил его на пресс-конференции. Он высказал свое мнение. Кстати, Венгрия - не первая страна, которая говорит о подобном варианте развития событий. Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию - позицию Украины, которая является четкой, понятной и известной", - пояснил политик.

Он подчеркнул, что Украина хочет мира, и для этого имеет инструмент. В частности, был проведен первый Саммит мира и идет подготовка ко второму.

По словам политика, в процессе подготовки Украина будет выстраивать последовательную цепочку действий, проект своего плана, как установить мир.

"Если страна-агрессор будет готова прислушиваться к этому плану, говорить об этом плане, а не говорить на языке ультиматумов, то во время второго Саммита мира представители России смогут присутствовать в том или ином порядке", - отметил Жовква.

Предложение Орбана для Украины

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал Зеленскому предложение относительно войны с Россией. По его словам, Киеву надо подумать над прекращением огня на линии фронта для начала переговоров со страной-агрессором.

Как сказал Орбан, "мир - это важный вопрос, война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы".

Политик подчеркнул, что "мы очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира".

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