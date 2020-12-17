Юрий Витренко пожелал нардепам найти лучшего кандидата на пост первого вице-премьера и министра энергетики.
Об этом бывший топ-менеджер "Нафтогаза" написал на свое странице в Facebook.
"Спасибо всем, кто поддержал! Это очень полезный опыт. Теперь я могу рассказать своим детям, что я не отказался помогать стране в трудную минуту. И что не мне это не нужно. Искренне желаю народным депутатам найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее!", - написал Витренко.
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Попытка назначить Витренко министром энергетики
- 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Верховная Рада не поддержала назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики из-за недостаточной коммуникации с депутатами.
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