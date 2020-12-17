Юрий Витренко пожелал нардепам найти лучшего кандидата на пост первого вице-премьера и министра энергетики.

Об этом бывший топ-менеджер "Нафтогаза" написал на свое странице в Facebook.

"Спасибо всем, кто поддержал! Это очень полезный опыт. Теперь я могу рассказать своим детям, что я не отказался помогать стране в трудную минуту. И что не мне это не нужно. Искренне желаю народным депутатам найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее!", - написал Витренко.