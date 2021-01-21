В Кабмине уже анонсировали увольнение скандального чиновника.

Правоохранители прокомментировали резонансный инцидент в Киеве, где экипаж патрульных задержал за пьяное вождение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Об этом говорится в сообщении на странице Патрульной полиции Украины в Facebook.

Там отмечается, что инцидент произошел "недавно поздно ночью" на улице Жилянской. Экипаж патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу с односторонним движением. Впоследствии выяснилось, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако тот отказался. И заявил, что является заместителем министра, предъявив соответствующее удостоверение вместе с водительскими правами.

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Во время рассмотрения дела о нарушении ПДД водитель подошел к патрульным, забросил в их авто ключи от своего и заявил, что уходит.

"Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Зато начал угрожать должностью, толкать патрульных и шарпать за форменную одежду. На что патрульные, согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции", применили к гражданину наручники. На водителя инспекторы составили админматериалы: протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением", а также протокол об админзадержании", - говорится в сообщении.

Админматериалы в отношении чиновника направили в суд.

Что известно об инциденте с замминистра

Ранее СМИ обнародовали видео, на котором зафиксирована беседа заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого с представителями патрульной полиции. Правоохранители остановили авто чиновника, после чего установили, что тот находится за рулем в нетрезвом состоянии. На законные требования полицейских Немилостивый реагировал агрессивно и пытался уйти с места происшествия. На видео также зафиксирована потасовка между чиновником и правоохранителями.

После этого премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал внеочередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопрос об увольнении чиновника.

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Автор: УНИАН