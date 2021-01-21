Инцидент произошел в конце прошлого года, однако получил огласку только лишь вчера вечером.

Кабинет министров сегодня утром уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, которого ранее поймали на пьяном вождении.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, поведение чиновника недопустимо - все должны быть равными перед законом.

"Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра", - говорится в сообщении.

Что говорит сам Немилостивый об инциденте

В комментарии ТСН уже бывший чиновник говорит, что признает совершение административного правонарушения, которое не совместимо с его должностью в Кабмине.

В то же время он выразил возмущение действиями полиции: копы якобы нарушили правила оформления протокола. По его словам, мол, на место не было привлечено ни свидетелей, ни других требований для оформления ДТП. На действия правоохранителей он обещает не жаловаться.

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"Я ехал, меня остановили, я представился, дал свои документы, сказал, что я должен сразу, не выходя из авто. Сотрудники полиции взяли мои документы и ушли сели у себя в машине. Некоторое время их не было. Хотя, на мой взгляд, если уж так, то по закону они должны были действовать другим образом: остановить, сразу свидетелей и т.д. Но это их дело, пусть они с собой сами разбираются. Я действительно нарушил правила, я этого не отрицал. Но я смотрю время проходит, ничего не происходит, поэтому решил отдать документы, они уже и так у них были, я уже им представился, признал, что виноват, решил отдать ключи и уйти домой...", - пояснил он, добавляя, что копы якобы "цепляли его за рукава".

Экс-чиновник заявил, что не нарушал общественный порядок, "ни к кому не приставал, не совершил никаких преступлений". Он также уточнил, что инцидент произошел в ночь на 30 декабря ориентировочно после трех часов.

Инцидент с Немилостивым: что произошло

Ранее СМИ обнародовали видео, на котором зафиксирована беседа заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого с представителями патрульной полиции. Правоохранители остановили авто чиновника, после чего установили, что тот находится за рулем в нетрезвом состоянии. На законные требования полицейских Немилостивый реагировал агрессивно и пытался уйти с места происшествия. На видео также зафиксирована потасовка между чиновником и правоохранителями.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал внеочередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопрос об увольнении чиновника.

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Автор: Юрий Годован