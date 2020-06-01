На этой неделе Верховная Рада рассмотрит программу действий правительства – Разумков

Также будут рассмотрены вопросы креативной индустрии, вопросы медицины и законопроект о «ворах в законе».

На этой пленарной неделе парламент будет рассматривать программу действий Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Были высказаны позиции комитетов (вероятно, речь идет о решении более 10 комитетов отправить программу действий правительства на доработку - УНИАН) и, я думаю, что с учетом этого мы сможем эффективно продолжать сотрудничество с Кабинетом министров», - сказал он.

Читайте такжеОтносительно законопроекта об оппозиции уже есть "общее видение" - Стефанчук

Разумков сообщил, что на этой неделе будут рассматриваться вопросы, которые касаются борьбы с организованной преступностью, в частности «так называемый закон о ворах», а также законопроекты, которые касаются креативной индустрии и вопросов медицины.

Также Разумков предложил депутатам определиться, кого заслушать во время Часа вопросов к правительству в пятницу, 5 июня.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день имеется 273 депутатских запроса и «они, к сожалению, не могут быть запущены в работу до того времени, как они будут оглашены», поэтому необходимо отменить раздел «Разное» и вместо этого зачитать запросы народных депутатов.

«Я уверен, что «Разное» - это важно, но без «Разного» мы эту пятницу сможем пережить, и заменим это время для того, чтобы огласить запросы», - сказал председатель ВР.

Как известно, в соответствии с Регламентом, на пленарных неделях в пятницу с 13:00 до 14:00 народные депутаты выступают в сессионном зале в рамках раздела «Разное» по любым вопросам, которые они считают важными.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram