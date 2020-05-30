Венедиктова о делах против топ-коррупционеров: "сажаем каждый день"

Генпрокурор заявила, что готова вместе со всеми правоохранительными органами "помочь показать эти топ-посадки".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала ситуацию с посадками топ-коррупционеров, что было одним ключевых предвыборных обещаний нынешней власти.

Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24".

"Я вам хочу сказать, что мы сажаем, и сажаем каждый день. Просто в нашем обществе есть определенные лица - "маркерные точки". Конечно, здесь надо исходить только из требований закона. Процессы посадки идут и будут идти независимо. Однако наше общество хочет топ-посадок тех людей, которые много лет обворовывали нашу страну. Тех людей, которые привели к тому состоянию, в котором мы сейчас находимся", - отметила Венедиктова.

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Генпрокурор отметила, что эти посадки касаются коррупционных преступлений, поэтому эти дела - подследственность НАБУ и САП. Она выразила готовность вместе со всеми правоохранительными органами "помочь показать эти топ-посадки".

"Но сейчас мы каждый день выполняем свою работу и у нас направляются акты в суд", - отметила она.

Напомним, ранее Венедиктова обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездействии.

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