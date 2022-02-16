Министр добавила, что пока ей неизвестно о каких-то серьезных обсуждениях такого референдума или его детальном планировании.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что проведение референдума по "Минским соглашениям" возможно только в случае отсутствия других вариантов и инструментов.

Об этом она заявила в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Президент допустил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов", - отметила Верещук.

Министр добавила, что пока ей неизвестно о каких-то серьезных обсуждениях такого референдума или его детальном планировании.

Читайте такжеВерещук назвала ситуацию вокруг Украины первой мировой гибридной войной (видео)Также она не видит прямого давления западных партнеров на Украину по выполнению "Минских соглашений".

Об этом она заявила, отвечая на вопрос относительно того, правда ли, что западные партнеры давят на Украину, чтобы она выполнила "Минские договоренности" в той очередности, в которой они были прописаны во время подписания.

"Мне неизвестно ничего о давлении ... я могу сказать лишь словами Владимира Зеленского: мне известно лишь о том, что наши союзники предлагают садиться и разговаривать, в том числе напрямую с ОРДЛО, в том числе в разной модальности. Были разные модальности, которые предлагали нам западные партнеры, но заявить о прямом давлении я не могу", - отметила Верещук.

Министр также прокомментировала слова канцлера Германия Олафа Шольца о том, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал ему представить на обсуждение в Трехсторонний контактной группе законопроекты относительно статуса Донбасса, изменения в Конституцию Украины и подготовки выборов.

"Никаких новых законов нет, никаких напрямую согласований не будет", - заявила она.

Минские соглашения: что известно

Напомним, весной 2014 года боевики захватили часть Донецкой и Луганской областей Украины и создали так называемые "ДНР" и "ЛНВ". Россия поддержала боевиков на часть Донбасса ворвались ее войска.

Для урегулирования конфликта были подписаны Минские соглашения, которые, в частности, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелого вооружения и проведение выборов.

Россия не признает, что является стороной конфликта, и утверждает, что на Донбассе нет ее военных. Украина, в свою очередь, настаивала на том, что выборы на части Донбасса невозможны, пока территория оккупирована.

В конце января 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Минские соглашения были подписаны под дулом", и Украина не намерена их выполнять.

Позже президент РФ Владимир Путин обратился к властям Украины с требованием выполнять Минские договоренности и процитировал русскую поговорку:"...нравится – не нравится. Терпи, моя красавица!".

Президент Владимир Зеленский уже ответил на слова российского коллеги.

"...Украина действительно красавица, по поводу "моя" – мне кажется, это уже перебор", – заявил президент.