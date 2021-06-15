Генпрокурор сравнила поданный в Раду президентом Украины законопроект об олигархах с одноразовой вакциной против олигархата в стране.

Во вторник, 15 июня, на форуме «Украина.30» генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о преодолении коррупции в Украине и деолигархизации.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В целом, по ее словам, за прошлый год количество уголовных производств о коррупционных правонарушениях выросло на 20% и составило 3000. В этом году направлено в суд таких уголовных производств уже 1300.

"Так, за прошлый год у нас были осуждены 620 коррупционеров, а в этом году их количество уже увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достигает более 350", - рассказала руководитель Офиса генпрокурора.

По ее словам, "отложенное правосудие" стало настоящим приговором в борьбе с коррупцией.

Читайте такжеГенпрокурор посчитала "головы" осужденных в Украине коррупционеров за 2020 год"Однако нам необходимо бороться не только с последствиями коррупции, а в первую очередь с ее причинами и источниками - это олигархическая система и неукротимая бюрократия", - подчеркнула Венедиктова.

"Иллюстрация готовности отрезать олигархов от политики и повлиять на основные функции жизнедеятельности государства состоит из двух частей. Первая - президент Зеленский подготовил и внес в парламент соответствующий законопроект, в результате принятия которого политики и чиновники получат от государства бесплатную «вакцину от заражения вирусом стремления к красивой жизни». В отличие от вакцины «Коронавак», этой необходимо «уколоться» лишь один раз. А если она не сработала, то «пациент» отправляется на долгий «карантин», из которого в политику уже не вернуться", - сказала генпрокурор.

Второй составляющей борьбы с коррупцией генпрокурор назвала готовность расследовать уголовные дела, имеющие отношение к олигархам и их бизнес-интересам.

"Меня как генерального прокурора, в первую очередь, волнуют уголовные дела, а не общеполитический фон вокруг олигархов. Не существует такого себе "реестра уголовных производств об олигархах", - подчеркнула она.

По ее словам, сейчас Офис генпрокурора проводит большую инспекцию постановлений о закрытии важных уголовных дел.

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Автор: Григорий Бондарь