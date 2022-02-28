Великобритания запретила российским судам заходить в свои порты.

Великобритания запретила всем российским судам заходить в свои порты.

Об этом сообщил в Twitter министр транспорта Великобритании Грант Шеппс.

Это решение связано с нападением России на Украину – суверенное демократическое государство.

"Морской сектор является основополагающим для международной торговли, и мы должны играть свою роль в ограничении экономических интересов России. В таких обстоятельствах Департамент транспорта считает нецелесообразным, чтобы российские суда продолжали заходить в порты Великобритании", — говорится в документе.

Отныне не предоставляется доступ к портам Великобритании каких-либо судов, которые находятся во владении, под контролем или во фрахте любого лица, связанного с РФ; ходят под русским флагом; зарегистрированы в РФ.

"Мы будем стараться оказывать поддержку портам Великобритании в идентификации российских судов в рамках этой программы, и будем связываться напрямую с соответствующими портами, когда идентифицируем суда, подпадающие под действие вышеупомянутого", – проинформировали в британском минтрансе.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.