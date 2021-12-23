Депутат-каратист Станислав Горуна заявил, что Федун назвал его "ватой".

Депутаты устроили драку на сессии Львовского райсовета. В неравном бою сошлись депутат от ВО "Свобода" и ветеран АТО Богдан Федун и депутат от "Самопомич" и олимпийский призер по карате Станислав Горуна.

Об этом сообщает местное издание ZAXID.NET.

Депутаты успели потолкаться, побороться, обменяться ударами и повалить друг друга, пока коллеги их не разняли.

Позже Горуна рассказал, что его оппонент после заседания сессии райсовета начал словесно его оскорблять и назвал "ватой"".

Читайте такжеВ Киеве за драку с полицией задержан одиозный экс-нардеп: появилось его фото в наручниках"Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк", - объяснил стычку депутат.

По его словам, после этого Федун продолжил его оскорблять и стал бросаться с кулаками.

"Попробовал меня головой ударить, потом коленом, рукой на меня замахнулся. Я просто повалил его на землю", - рассказал Горуна.

В то же время депутат не уточнил, что именно стало причиной конфликта.

Драки депутатов в Украине

Драки между депутатами в Украине не редкость. Так, 21 декабря депутаты Криворожского городского совета от "Слуги народа" со сторонниками сорвали сессию Криворожского районного совета, в ходе которой планировалось рассмотреть вопрос о передаче более 5 тысяч га земель нескольким территориальным общинам района.

При этом ранее на Харьковщине в городе Изюм во время очередной сессии горсовета произошла драка между депутатами.

Участниками конфликта стали депутаты Анатолий Жидков из "Новых лиц" и Денис Штейман от "Оппозиционной платформы – За життя". Штейман не соглашался с городским головой Валерием Марченко с первых минут сессии и часто кричал, а Марченко каждый раз успокаивал коллегу. Через несколько часов депутаты не сдержались и начали драку.

Кроме того, в мае 2021 года под Киевом произошла драка депутатов. В результате инцидента участницу конфликта госпитализировали. По его словам, депутат от партии "Новые лица" Александр Хвостенко ударил по голове депутата от "УДАР" Елену Сокотюк.

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