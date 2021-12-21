Полиция никого не задерживала и проводит проверку по этому инциденту.

Депутаты Криворожского городского совета от "Слуги народа" со сторонниками сегодня сорвали сессию Криворожского районного совета, в ходе которой планировалось рассмотреть вопрос о передаче более 5 тысяч га земель нескольким территориальным общинам района.

Об этом сообщает Telegram-канала "Свои".

Отмечается, что во время сессии райсовета в зал ворвалась, выломав дверь, группа мужчин. Среди дебоширов были депутаты от "Слуги народ" Александр Фастовец и Денис Викленко. Они всячески мешали проводить сессию.

В частности, Викленко обрезал микрофоны выступающим и оскорблял присутствующих. Он облил водой мужчину, который сделал замечание, и плюнул ему в лицо.

Правоохранители, которые были на сессии, заявили, что согласно анонимному сообщению, в помещении заложена взрывчатка. В заседании объявили перерыв на три часа.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен, взрывчатку не обнаружили, но "сессию завершили". По ее словам, относительно этого инцидента полиция проводит проверку, пока никого не задерживали.

Читайте такжеНАПК пригласило для объяснений коммуниста Петра Симоненко и других политиковКак ранее сообщал УНИАН, на Харьковщине в городе Изюм во время очередной сессии горсовета произошла драка между депутатами.

Участниками конфликта стали депутаты Анатолий Жидков из "Новых лиц" и Денис Штейман от "Оппозиционной платформы – За життя". Штейман не соглашался с городским головой Валерием Марченко с первых минут сессии и часто кричал, а Марченко каждый раз успокаивал коллегу. Через несколько часов депутаты не сдержались и начали драку.

Кроме того, в мае 2021 года под Киевом произошла драка депутатов. В результате инцидента участницу конфликта госпитализировали. По его словам, депутат от партии "Новые лица" Александр Хвостенко ударил по голове депутата от "УДАР" Елену Сокотюк.

Вас также могут заинтересовать новости: