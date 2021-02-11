Конкуренцию Вирастюку на данном избирательном округе составят волонтер Маруся Звиробий и бывший вице-спикер парламента Руслан Кошулинский. Выборы состоятся 28 марта.

Съезд партии «Слуга народа» выдвинул спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области.

Читайте такжеРейтинг ОПЗЖ начал падать после санкций против каналов МедведчукаОб этом сообщила народный депутат Украины Евгения Кравчук в Facebook.

«Только что партия «Слуга народа» на своем съезде выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе № 87, в Ивано-Франковской области», - написала она.

Она напомнила, что Василий - известный спортсмен и актер, родился и вырос в Киеве.

«Наверное, каждому он известен как самый сильный человек мира. А еще Василий Вирастюк возглавляет тренерский состав Invictus Games: Team Ukraine и занимается реабилитацией ветеранов. И теперь хочет помогать им на государственном уровне. Это настоящий патриот, который много помогает украинской армии, очень открытый и приятный человек, с большим желанием и вдохновением работать для своей страны!» - отметила депутат.

Что этому предшествовало

17 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андрийовыча. Он входил во фракцию «Слуга народа», избирался в парламент по избирательному округу №87 Ивано-Франковской области.

На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, Андрийовыч был избран на должность Надворнянского городского головы Ивано-Франковской области.

Выборы в округе состоятся в воскресенье, 28 марта. На этом округе от партии «Европейская солидарность» будет баллотироваться волонтер Маруся Звиробий (Елена Беленькая), которую обвиняли в угрозах в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Также здесь будет баллотироваться от партии «За будущее» Александр Шевченко, от партии «Свобода» - экс-заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский.

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Автор: Надя Пришляк