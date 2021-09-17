Сегодня СНБО решил ввести санкции в отношении всех организаторов выборов в российскую Госдуму на украинских оккупированных территориях.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов советует пророссийскому телеканалу "Наш" поехать в Донецк и Луганск и убедиться, что на оккупированном Донбассе проходит избирательный процесс в Государственную думу России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сообщил во время брифинга по результатам сегодняшнего заседания Рады.

В частности, сначала журналист этого канала спросил у Данилова о том, откуда у него информация, что РФ непосредственно проводит выборы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

"Слушайте, этот вопрос не только для меня открыт, этот вопрос для вас открыт, для вашего канала. Вы можете там спокойно поехать, посмотреть. Я думаю, что вас обязательно туда пропустят, и вы можете там снять все сюжеты, которые вы хотите. И вам будет понятно, что там происходит. Вы забываете, что у нас мощная разведка. Вы забываете, что у нас мощные аналитические системы", - сказал Данилов.

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"Я об этом все рассказывал. Другое дело, что канал " Наш " не хочет слушать. Еще раз подчеркиваю, можете поехать сейчас в Донецк и Луганск, и вас там примут, пожалуй, и будете непосредственно наблюдать все эти агитационные пункты, все эти развернутые системы. Оно сегодня уже началось, потому что они уже сегодня могут голосовать. У них за два или три дня есть возможность голосовать", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет национальной безопасности и обороны решил, что против всех организаторов выборов в Государственную думу Российской Федерации на украинских оккупированных территориях будут введены санкции. Санкции будут введены указом президента Украины Владимира Зеленского.

Автор: Виталий Саенко