По словам президента, в настоящий момент очень важно обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной.

Президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сообщил во время выступления на пленарной сессии «Стратегические приоритеты внешней политики Украины» в рамках видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

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«Вспышка пандемии коронавируса ставит новые задачи, в том числе перед вами (послами). В настоящий момент очень важно обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной и самое главное - качественного производства», - заявил он.

По словам Зеленского, над этим заданием работают руководство государства, дипломаты и сотрудники украинских спецслужб.

«Информация об основных компаниях-производителях вакцин, странах, где уже началась или скоро начнется массовая вакцинация, а также, где могут ожидаться излишки вакцины есть. Нам необходимо получить первые партии вакцины уже в начале следующего года - именно в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине», - отметил президент.

«... к сожалению мы пока не входим в приоритетные 90-92 страны, которые могут получить вакцину в январе - феврале, но мы над этим очень сильно работаем, поэтому я и прошу вас это делать - включайтесь, все контакты, которые у нас есть, мы передадим. От вас зависит этот важный результат», - подчеркнул глава государства.

«Вы видите статистку, Украина не исключение, это во всем мире происходит, но мы знаем, что каждый день от коронавируса умирает в Украине до 2% от количества заболевших, но тем не менее - это 200-250 человек», - констатировал президент.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.

Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

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Автор: Константин Гончаров