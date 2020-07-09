Вместо Вакарчука ЦИК признала избранной нардепом жену экс-министра обороны

Алина Свидерская является директором ООО "Айсе Хидр Юкрейн", проживает в Киеве, член партии "Голос", включена в избирательный список этой политсилы под №19.

Центральная избирательная комиссия признала избранной народным депутатом Украины Алину Свидерскую вместо Святослава Вакарчука, который досрочно сложил депутатский мандат.

Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

Решение принято в связи с поступлением в ЦИК решения внеочередного съезда политической партии "Голос" от 26 июня 2020 года и выписки из протокола этого съезда о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука, в связи с его выходом из состава соответствующей фракции в Верховной Раде Украины девятого созыва.

Свидерская является директором ООО "Айсе Хидр Юкрейн", проживает в городе Киеве, член политической партии "Голос", включена в избирательный список этой политсилы под №19.

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Как сообщал УНИАН, 26 июня делегаты внеочередного съезда партии "Голос" приняли решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука в связи с его выходом из парламентской фракции "Голос". Вакарчук остается членом партии.

Вакарчук избирался в парламент по общегосударственному многомандатному округу от партии "Голос", №1 в списке. 11 июня он заявил, что зарегистрировал заявление осложении полномочий народного депутата. 18 июня Верховная Рада не смогла досрочно прекратить депутатские полномочия Вакарчука. 19 июня он вышел из состава фракции "Голос".

В 2007 году Вакарчука был избран в Верховную Раду от блока "Наша Украина - Народная самооборона", однако в 2008 году он добровольно сложил депутатские полномочия.

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