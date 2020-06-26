На съезде партии "Голос" Вакарчука лишили депутатских полномочий

Кроме того, партия приняла решение об обновлении своего устава накануне местных выборов.

Делегаты внеочередного съезда партии "Голос" приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН сообщении "Голоса".

Участники мероприятия обсудили подготовку к предстоящим местным выборам, кадровые вопросы и обновление устава партии.

"Съезд принял решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука в связи с его выходом из парламентской фракции "Голоса", - говорится в сообщении.

Читайте также"Просто жизнь": нардеп от партии Тимошенко заявила о намерении сложить мандат

“К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хотя я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата", - сказал Вакарчук, обращаясь к делегатам.

Он отметил, что и в дальнейшем будет оставаться членом партии "настолько долго, насколько буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны".

"Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", - добавил Вакарчук.

После прекращения депутатских полномочий Вакарчук остается членом партии, а к фракции "Голоса" присоединится следующий кандидат из предвыборного списка.

Съезд партии "Голос" также утвердил обновленный устав партии. Новая редакция устава детализирует процедуры создания местных партийных организаций.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Вакарчук заявил, что зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата.

Вместе с тем он подчеркнул, что это решение никоим образом не означает, что он прекращает политическую деятельность или деятельность в партии "Голос".

18 июня Верховная Рада не смогла досрочно прекратить депутатские полномочия Вакарчука.

Вакарчук слагает мандат уже второй раз - он был избран в Верховную Раду в 2007 году от блока "Наша Украина - Народная самооборона", однако в 2008 году добровольно сложил депутатские полномочия.

19 июня, Вакарчук вышел из состава фракции "Голос".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram