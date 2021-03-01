Рабиновичу напомнили об уголовной ответственности.

Одиозный нардеп и соратник нардепа Виктора Медведчука, представитель ОПЗЖ Вадим Рабинович оскандалился публикацией на странице в соцсети карты Украины без оккупированного Крыма. Там также изображены оккупированные территории Донбасса с названиями "ДНР" и "ЛНР".

Утром в понедельник на странице Рабиновича в Facebook появилась пропагандистская картинка, которая якобы изображает языковую ситуацию в стране. "На какой мове говорит незалежная", - гласит надпись на ней.

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На самом рисунке утверждается, что на украинском языке якобы общаются исключительно жители западной части Украины. Остальные граждане, по данным авторов изображения, якобы говорят на суржике либо русском языке. Примечательно, что оккупированная часть Донбасса на карте изображена как "ДНР" и "ЛНР", а Крым вовсе отсутствует.

В комментариях Рабиновичу напомнили об уголовной ответственности. "Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление, и, надеюсь, понесете за него наказание", - написал экс-нардеп Сергей Лещенко.

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Также на пропагандистскую публикацию Рабиновича обратил внимание журналист и представитель Украины в минской ТКГ Денис Казанский. "Видимо, после санкций Рабинович решил, что скрываться уже нет никакого смысла, и стал постить российские фейки с картой Украины без Крыма", - написал он в своем Facebook.

Ранее Рабинович после заражения коронавирусом выразил сожаление, что не привился от него российской вакциной "Спутник".

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Автор: УНИАН