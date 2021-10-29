Министр обороны Украины Андрей Таран анонсировал предоставление на портале "Дія" электронных услуг (сервисов) гражданам по исполнению ими воинской обязанности
Как сообщает Министерство обороны, реализация проекта так называемого "электронного центра комплектования и социальной поддержки" (Е-ТЦК) в "Дія" запланирована в течение 2022-2023 годов.
Речь идет об информации, которая содержится в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
"Уже заложены основы для цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения воинского учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military_ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр - будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека", - отметил Таран.
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По его словам, Минобороны уже работает над тем, чтобы граждане, которые будут обращаться в будущем к Е-ТЦК на портале "Дія", получали все данные о себе в электронном виде, без посещения учреждения. В частности, ожидается, что в онлайн-режиме, например, можно будет изменить регистрацию места жительства или увидеть информацию о включении лица в реестр - номер учетной записи в нем и тому подобное.
"Сейчас разрабатывается совместный приказ Минобороны и Минцифры, который будет определять порядок обмена информацией между порталом "Дія" и реестром. Также оборонное ведомство начало интеграционные процессы с другими государственными реестрами. По состоянию на сегодня идет процесс интеграции с базами Государственной миграционной службы Украины, а дальше — очередь в реестры других госорганов. Таким образом, граждане будут получать государственные услуги по воинской обязанности без очередей и коррупционных рисков, сразу у себя в смартфоне", — подытожил Таран.
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