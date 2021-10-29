Реализация проекта так называемого "электронного центра комплектования и социальной поддержки" (Е-ТЦК) в "Дія" запланирована в течение 2022-2023 годов.

Министр обороны Украины Андрей Таран анонсировал предоставление на портале "Дія" электронных услуг (сервисов) гражданам по исполнению ими воинской обязанности

Как сообщает Министерство обороны, реализация проекта так называемого "электронного центра комплектования и социальной поддержки" (Е-ТЦК) в "Дія" запланирована в течение 2022-2023 годов.

Речь идет об информации, которая содержится в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

"Уже заложены основы для цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения воинского учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military_ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр - будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека", - отметил Таран.

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По его словам, Минобороны уже работает над тем, чтобы граждане, которые будут обращаться в будущем к Е-ТЦК на портале "Дія", получали все данные о себе в электронном виде, без посещения учреждения. В частности, ожидается, что в онлайн-режиме, например, можно будет изменить регистрацию места жительства или увидеть информацию о включении лица в реестр - номер учетной записи в нем и тому подобное.

"Сейчас разрабатывается совместный приказ Минобороны и Минцифры, который будет определять порядок обмена информацией между порталом "Дія" и реестром. Также оборонное ведомство начало интеграционные процессы с другими государственными реестрами. По состоянию на сегодня идет процесс интеграции с базами Государственной миграционной службы Украины, а дальше — очередь в реестры других госорганов. Таким образом, граждане будут получать государственные услуги по воинской обязанности без очередей и коррупционных рисков, сразу у себя в смартфоне", — подытожил Таран.

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Автор: Виталий Саенко