В Верховном Суде рассказали, скольких судей в прошлом году наказали за дисциплинарные нарушения

Если учитывать, что общее количество судей меньше шести тысяч, то это очень высокая цифра, отметил замглавы ВС.

В 2019 году Высший совет правосудия наказал 66 судей за дисциплинарные нарушения. Большую часть из них уволили.

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Об этом в интервью УНИАН рассказал заместитель председателя Верховного Суда, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Богдан Львов, комментируя вопрос относительно мыслей о «круговой поруке» среди своих коллег.

«В 2019 году за дисциплинарные нарушения (нарушения прав граждан, ненадлежащее поведение в общественных местах, которое не согласуется с должностью судьи) Высший совет правосудия наказал 66 судей, большую часть из которых уволили. То есть ежемесячно 5 – 6 судей. Если учитывать, что общее количество судей меньше чем шесть тысяч, то это очень высокая цифра», - отметил судья.

«А почему о ней не известно общественности? – Потому что это происходит без крови, секса или денег (что может заинтересовать). Просто это последовательная ежедневная работа», - подытожил Львов.

Заместитель председателя ВС также рассказал, что на сегодня в Украине почти 70 судов первого звена не могут работать из-за отсутствия судей, а на областном уровне не хватает около 40 процентов судей.

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