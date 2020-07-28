Почти 70 местных судов в Украине не могут работать из-за нехватки судей – заместитель главы ВС

В некоторых регионах нарушители сейчас могут избегать ответственности по админпротоколам.

На сегодня в Украине почти 70 судов первого звена не могут работать из-за отсутствия судей, а на областном уровне не хватает около 40 процентов судей.

Читайте такжеВ Печерском райсуде зафиксировали вспышку коронавируса

Об этом в интервью УНИАН рассказал заместитель председателя Верховного Суда, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Богдан Львов.

«В Украине почти 69 местных судов из 400, которые не могут работать из-за отсутствия судей. Там или есть судьи, у которых нет полномочий, поскольку они после окончания пятилетнего срока еще не были назначены на должности бессрочно, или вообще нет судей. Речь идет о местном уровне и отдельных районах. На областном уровне ситуация еще хуже – статистика свидетельствует, что не хватает около 40 процентов судей», - рассказал чиновник.

По его словам, Верховный Суд укомплектован почти на 100 процентов. Даже первая инстанция, которая имеет большой дефицит кадров, тоже более-менее укомплектована по сравнению с апелляционной инстанцией.

Львов пояснил, что для рассмотрения уголовных дел в области необходимо минимум четыре судьи: трое судей в коллегии, и один – следственный судья. На сегодня ряд областей сталкивается с нехваткой кадров.

«Четырех судей уголовной юстиции в Закарпатье уже нет. Полтава также последовала примеру Закарпатья. На очереди – Волынь, Суммы и остальные области. Сегодня – это нерассмотренные уголовные дела, а завтра – это будут неизданные санкции на задержание, проведение определенных следственных действий... Полиция, прокуратура, все правоохранительные органы, должны были бы бить тревогу, ведь завтра их работа будет сведена на нет. Но пока этого, к сожалению, не происходит», - подчеркнул он.

Заместитель председателя ВС констатировал, что в некоторых регионах сейчас нарушители могут избежать наказания по админпротоколам.

«В некоторых регионах сейчас можно ездить задним ходом на красный свет по встречной, и никакой ответственности за это не будет. Ведь если в течение трех месяцев нарушителя не привлечь к ответственности, то админпротокол силу теряет. А в течение трех месяцев там судьи может и не появиться. То есть нарушители остаются без ответственности», - указал Львов.

Судья также рассказал, что последний массовый набор судей в Украине состоялся в 2013 году. Если не считать нескольких назначений 2015 года, за прошедшие шесть лет ни один новый специалист судьей не стал.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram