В эту рабочую группу должны входить депутаты и руководство ВР.

В Верховной Раде Украины будет создана рабочая группа по внесению изменений в Регламент парламента.

Об этом в комментарии журналистам сообщил первый вице-спикер Александр Корниенко, отвечая на вопрос УНИАН относительно будущих изменений в Регламент.

"Мы на следующей неделе... запустим процесс создания рабочей группы и какие-то дистанционные обсуждения. У нас просто уже много есть накоплено всего, просто надо свести это в кучу", - рассказал он.

В эту рабочую группу, добавил Корниенко, должны входить депутаты и руководство ВР.

Также Александр Корниенко заявил, что голосование за назначение руководителя Аппарата Верховной Рады Украины может состояться на следующей пленарной неделе.

"Я думаю, на следующей пленарке будем уже голосовать", - сказал он.

Корниенко напомнил, что кандидатур на эту должность может быть больше, чем трое, о которых шла речь ранее.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция предложит три кандидатуры на должность руководителя Аппарата ВР. Он уточнил, что речь идет о бывшем главе Аппарата ВР Вячеславе Штучном и депутатах из фракции "СН" Александре Копыленко и Павле Фролове.

По словам Арахамии, Штучный по договоренности написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за конфликта с непосредственным руководителем.

Ранее в кулуарах парламента шли разговоры, что между тогдашним председателем ВР Дмитрием Разумковым и Штучным был конфликт из-за того, что последний на посту руководителя аппарата был "смотрящим" за спикером. Официально они не подтверждали существование такого конфликта.

Автор: Таня Поляковская