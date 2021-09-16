По заключению экспертиз, повреждения тела Черновола являются "сформировавшимися вследствие травмирования лица, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием".

В Офисе генпрокурора не подтвердили версию убийства главы "Народного Руха Украины", Героя Украины, народного депутата нескольких созывов Вячеслава Черновола кастетом и заявили, что возможность совершения умышленного убийства проверяется.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Расследование уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб Вячеслав Черновол, продолжается и осуществляется следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Следствием проверяется версия совершения умышленного убийства народного депутата Украины", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в этом уголовном производстве проведено большое количество следственных и розыскных действий, в том числе ряд судебных экспертиз.

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По заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трассологической и автотехнической экспертизы от 29 октября 2018 года установлено, что повреждения, которые были обнаружены при судебно-медицинской экспертизе тела Черновола и во время экспертизы останков его эксгумированного тела, являются такими, которые сформировались в результате травмирования лица, которое находилось в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием.

"В материалах, предоставленных для экспертизы, не содержится информации о повреждения, которые имели бы признаки ударного воздействия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе "кастета", что выходили бы за пределы комплекса характерных повреждений пассажира при ДТП", - добавили в ОГПУ.

Как известно, ранее в интервью одному из украинских телеканалов бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша, который некоторое время руководил следствием по этому делу, заявил, что лидер "Народного Руха Украины" Вячеслав Черновол погиб не в результате ДТП, а в результате четырех ударов кастета в затылочную область головы.

Таким же образом, по словам Голомши, убили и водителя политика.

Он также сообщил, что тогдашнее следствие установило, что подушки безопасности в авто Черновола были отключены, а документы об осмотре места аварии - поддельные.

Черновол погиб в результате автокатастрофы на трассе Борисполь - Золотоноша 25 марта 1999 года.

Черновол и его водитель Евгений Павлов погибли на месте, пресс-секретарь Черновола Дмитрий Понамарчук был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Автор: Антонина Доломанжи