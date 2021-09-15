Экс-заместитель генпрокурора Украины, расследовавший гибель лидера "Руха", рассказал о подделке доказательств.

Экс-кандидат в президенты Украины и лидер "Народного руха" Вячеслав Черновол, как и его водитель, стал жертвой спланированного убийства.

Об этом бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша заявил в эфире "4 канала".

"Мы расследовали дело об убийстве Черновола. И установили, что Черновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя", - отметил экс-заместитель прокурора.

Стоит отметить, что, согласно официальной версии, Черновол и его водитель Евгений Павлов погибли в результате ДТП на трассе Борисполь - Золотоноша 25 марта 1999 года. Но по словам Голомши, многие доказательства были подделаны.

"Было установлено отключение подушек безопасности. И подделку осмотра места происшествия. Было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не вскрывал труп Черновола", - говорит экс-чиновник.

Голомша утверждает, что в ходе расследования удалось выйти на команду экс-президента Виктора Януковича - тогда у него отняли дело и передали другому заместителю прокурора.

Как известно, Черновол дважды баллотировался в президенты Украины - в 1991 он проиграл Леониду Кравчуку, а в 1999 снял свою кандидатуру.

В 2014 году дело о гибели Вячеслава Черновола было закрыто - судья признал столкновение Toyota, в которой ехали политик и его водитель, с КамАЗом несчастным случаем.

Автор: Станислав Кожемякин