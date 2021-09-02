Глава государства заявил, что для Украины важно вернуть оккупированные Россией Крым и Донбасс, а также стать успешной страной.

Президент Владимир Зеленский считает, что у Украины нет времени мечтать, поскольку у нее есть цель.

Об этом президент Украины сказал во время встречи со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета (трансляция выступления президента велась Офисом президента в Facebook).

"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли немало времени. У нас нет времени мечтать. У нас нет мечты. У нас есть украинская цель. И это, конечно, не только цифровизация. Мы возвращаем своих людей. Для нас это очень важно, вернуть Крым, вернуть Донбасс. Мы будем сильной, уверенной, успешной страной. Лидером Европы", - подчеркнул Зеленский.

"Почему я уверен в этом? Нет, не потому что все возможно, а потому что возможно все!"- убежден президент.

Глава государства пригласил всех присутствующих в Украину, чтобы воочию убедиться в этом.

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Кроме этого, Владимир Зеленский сказал, что хочет, чтобы в будущем украинцы могли голосовать на выборах в режиме онлайн через всемирную сеть Интернет.

"Пожалуй, самой известной речью, произнесенной здесь, в Стэнфорде, является речь Стива Джобса. Когда-то Apple начинал свой путь в гараже, начинал путь, на первый взгляд, безумных идей, и Украина имеет похожую ситуацию. Когда мы с командой сидели в небольшом офисе, генерировали идеи, в которые, кстати, никто не верил, о которых говорили то, что часто говорили Стиву Джобсу - это невозможно", - рассказал Зеленский.

В этом моменте президент Украины продемонстрировал iPhone и рассказал об украинском творении "Государство в смартфоне".

"И сегодня 26 миллионов украинцев могут онлайн в смартфоне оформить документы при рождении ребенка, пользуются другими цифровыми документами, получили разрешение на строительство, открыть бизнес могут за 7-15 минут (быстрее, чем в большинстве стран мира). Украина стала первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. Угадайте вывод - правильно, все возможно!"- подчеркнул Зеленский.

"И наша цель на ближайшие годы - 100% государственных услуг онлайн, а в будущем мы хотим, чтобы все наши дорогие граждане Украины имели возможность по желанию голосовать на выборах в Интернете", - сказал президент.

Визит Зеленского в США: что известно

Напомним, что 31 августа президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в США.

Программа визита охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях Соединенных Штатов, где Зеленский проведет важные встречи с американскими чиновниками.

В частности, в первый день поездки он встретился с министрами энергетики и обороны США, а также руководителем NASA Биллом Нельсоном.

На второй день, кроме Байдена, у него запланированы встречи с представителями крупного американского бизнеса.

Автор: Виталий Саенко