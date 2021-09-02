Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с Apple.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Президент Украины заявил, что наша страна заинтересована в расширении присутствия Apple в Украине и в реализации совместных проектов.

"Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, которая вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", - сообщил Зеленский.

Визит Зеленского в США: что известно

Напомним, что 31 августа президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в США.

Программа визита охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях Соединенных Штатов, где Зеленский проведет важные встречи с американскими чиновниками.

В частности, в первый день поездки он встретился с министрами энергетики и обороны США, а также руководителем NASA Биллом Нельсоном.

На второй день, кроме Байдена, у него запланированы встречи с представителями крупного американского бизнеса.

Автор: Олег Давыгора