Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Президент Украины заявил, что наша страна заинтересована в расширении присутствия Apple в Украине и в реализации совместных проектов.
"Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, которая вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", - сообщил Зеленский.
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Визит Зеленского в США: что известно
Напомним, что 31 августа президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в США.
Программа визита охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях Соединенных Штатов, где Зеленский проведет важные встречи с американскими чиновниками.
В частности, в первый день поездки он встретился с министрами энергетики и обороны США, а также руководителем NASA Биллом Нельсоном.
На второй день, кроме Байдена, у него запланированы встречи с представителями крупного американского бизнеса.