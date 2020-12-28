В агентстве надеются, что в следующем году Рада окончательно примет соответствующий законопроект.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции предполагают, что Единый портал для сообщения о коррупции заработает до конца 2021 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель Департамента предотвращения и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач.

По его словам, в этом году ведомство впервые с начала работы внесло предписания, общеобязательные для выполнения, о нарушении прав обличителя на конфиденциальность и трудовых прав обличителя.

По результатам этих предписаний обличители были восстановлены в должности.

Деркач отметил, что в НАПК надеются, что в следующем году парламент во втором чтении примет законопроект, который предусматривает создание Единого портала для сообщения о коррупции, поскольку сейчас гражданам не совсем понятно, в какой именно орган обращаться с сообщениями о коррупции.

Он уточнил, над концепцией портала в НАПК уже работают и планируют, что до конца 2021 года он будет запущен.

Кроме того, как рассказал руководитель Управления защиты обличителей и сообщений о коррупции Департамента предотвращения и выявления коррупции НАПК Василий Луцик, создание этого портала упростит работу антикоррупционных органов, поскольку сейчас каждый из них обязан создать отдельный портал для сообщения о коррупции.

"Создание этих каналов является очень ценным для государственного органа, и с целью минимизации расходов из госбюджета было решено создать единую централизованную систему, через которую гражданин может зайти и сообщить о коррупции в любом органе, а это сообщение автоматически попадет в тот орган, который владеет компетенцией для его рассмотрения", - пояснил он.

По словам Луцика, благодаря созданию такого портала органы не смогут скрывать сообщения о коррупции, а также это позволит НАПК вести общий контроль за количеством сообщений и соблюдением сроков их рассмотрения.

Кроме того, с помощью этого портала человек также сможет получить статус обличителя.

Руководитель департамента также сообщил, что сейчас в производстве НАПК находятся 70 судебных дел, по которым агентство осуществляет сопровождение и выступает в качестве третьего лица на стороне обличителей, а еще по 30 делам требования обличителей удовлетворены.

Как добавил руководитель профильного департамента НАПК, из-за решения Конституционного суда было заблокировано и большинство полномочий НАПК по работе с обличителями и сообщениями от них.

"Из-за решения Конституционного суда большинство полномочий НАПК невозможно было осуществлять. Что касается обличителей, то вопрос двоякий, поскольку некоторые полномочия НАПК были заблокированы, некоторые полномочия мы формально могли выполнять, но не могли использовать определенные механизмы и инструменты из-за такого решения КСУ", - добавил Деркач.

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Автор: Антонина Доломанжи