Бегство экс-гаранта: как Янукович в 2014 году покидал Украину

Шесть лет прошло с того момента, как четвертый президент Украины покинул страну. Сегодня он является осужденным по делу о госизмене, подозреваемым в других делах, но наказание не отбывает, а от следствия скрывается.

Шесть лет назад путем бегства Украину покинул тогдашний президент Виктор Янукович. Верховная Рада назвала это самоустранением, сам Янукович заявлял, что таким образом спасал собственную жизнь. Как именно Янукович покидал Украину и почему не был задержан - читайте ниже.

Что предшествовало

С конца ноября 2013 года в центре Киева проходили протесты - участники Революции достоинства выступали изначально против отмены евроинтеграционного курса Украины, впоследствии - против тогдашней власти. Возглавлявший ее президент Янукович протестам противопоставил силу - в виде спецподразделений милиции и внутренних войск МВД. 18 февраля на Майдане Независимости в Киеве начались массовые избиения и убийства. Это спровоцировало активизацию переговоров между тогдашними лидерами оппозиции и Януковичем.

21 февраля было подписано соглашение об урегулировании политического кризиса. Подписи под документом, помимо Януковича, поставили Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок. Соглашение своими подписями также закрепили несколько европейских дипломатов. Документом предусматривалось возобновление действия Конституции в редакции 2004 года; создание коалиции и правительства национального единства; проведение до декабря 2014 года досрочных президентских выборов; расследование насильства во время протестов в центре Киева.

Маршрут Киев - Харьков

Украинскую столицу тогдашний гарант покинул, по имеющейся информации, вечером 21 февраля. На знаменитом видео видно, как четвертый президент лично контролирует вывоз вещей из своей резиденции в Межигорье. Примечательно, что подготовка к побегу началась еще раньше. За несколько дней до этого в "Межигорье" начали собирать вещи.

Из столицы Янукович выдвинулся в сторону Харькова, куда он прибыл в ночь на 22 февраля. Ночевал он в одной из резиденций, а утром пообщался с журналистами. В ходе брифинга он заявил, что не намерен покидать Украину.

"Я пытаюсь защищать тех людей, которых сегодня бандиты преследуют", - заявил среди прочего Янукович, добавив, что делает все, чтобы "остановить кровопролитие".

"Я дальше поеду по юго-востоку страны, пока еще менее опасный и более безопасный", - отметил он.

Курс на Донецк и Крым

Во второй половине дня 22 февраля Янукович отправился в аэропорт Харькова, откуда полетел в Донецк. Оттуда он намеревался вылететь в РФ, но безуспешно. Януковича отказались выпускать украинские пограничники. Из-за смены обстоятельств тогдашний президент поехал на встречу с олигархом Ринатом Ахметовым, после чего выехал из города.

Как позднее рассказали в суде по делу госизмене экс-охранники Януковича, его кортеж доехал до города Бердянска Запорожской области. Там же, в поле Янукович пересел в один из трех вертолетов, ожидавших его. Впоследствии, с остановкой в российской Анапе, Янукович оказался в Крыму.

Бегство в РФ

Во время непродолжительного пребывания в Ялте Янукович остановился в одном из пансионатов Черноморского флота РФ. Сопровождали его тогдашние соратники, а также представители крымской власти. Поздним вечером 23 февраля экс-президент выехал в Севастополь.

Там его приняла одна из воинских частей, опять-таки, российского флота. Находясь на ее территории, Янукович написал заявление об отказе от государственной охраны. Несмотря на это, часть его телохранителей остались работать вместе с ним. После этого Янукович выехал на территорию России. Согласно имеющейся информации, в РФ его доставлял российский военный корабль.

Примечательно, что на момент пребывания в АРК четвертого президента туда за ним приехали Арсен Аваков и Валентин Наливайченко, которые позже возглавили МВД и СБУ соответственно. Впрочем, встретиться с ним на полуострове им не удалось.

Уголовные дела и приговор Януковичу

После побега четвертого президента украинские правоохранительные органы завели ряд уголовных дел на него. Среди прочего Януковича подозревают в завладении резиденцией в Межигорье, землей в Сухолучье, получении взятки под видом авторского вознаграждения, создании преступной организации, а также в причастности к смертям активистов на Майдане.

По одному из дел Янукович уже имеет приговор суда. 24 января 2018 года коллегия судей столичного Оболонского суда признала его виновным в государственной измене и приговорила к 13 годам лишения свободы.

Совсем недавно фамилия экс-президента вновь была на слуху после долгой тишины. В годовщину начала расстрелов участников Евромайдана Янукович написал обращение, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет "объединить страну" и заявил о готовности помочь ему. Все эти годы бывший глава государства живет в российском Ростове, периодически устраивая пресс-конференции.