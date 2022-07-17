Партией, которая имеет больше всего недвижимости, является "Коммунистическая партия", отметил министр юстиции.

"ОПЗЖ" и другие пророссийские партии подали апелляционные жалобы на решение о запрете.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире национального телемарафона.

"Несколько партий подали апелляционные жалобы. Например, самая мощная среди всех, которые запретил суд первой инстанции, это "ОПЗЖ". Они подали апелляционную жалобу. И мы ожидаем в ближайшее время ее рассмотрения в кассационном суде. Но мы настроены оптимистично, рассчитываем на честное и прозрачное правосудие и, безусловно, будем информировать общество о результатах рассмотрения", - сказал он.

Малюська также сказал, что процесс еще продолжается, несколько партий, очевидно подавать апелляции не будут, но полную картину Минюст ожидает увидеть до конца месяца.

"До конца лета будем иметь уже раскладку по тем партиям, по их активам, кто самый богатый, самый бедный и сколько средств или активов получит государство в результате запрета российских политических партий", - сказал Малюська.

По его словам, чемпионом пока выглядит "Коммунистическая партия", которая имеет очень много недвижимости.

Напомним, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

Среди запрещенных партий, в частности, "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", Партия справедливости и развития, Социалистическая партия Украины, "Левая оппозиция", Партия Шария, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", Прогрессивная социалистическая партия Натальи Витренко.

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