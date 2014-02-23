Партия Регионов обвинила Януковича в малодушии и предательстве Украины

Ответственность за человеческие жертвы в ходе столкновений в Украине лежит на Викторе Януковиче и его ближайшем окружении.

Об этом говорится в обращении парламентской фракции Партии регионов к соотечественникам, размещенном на сайте парте.

Как говорится в заявлении, «мы переживаем один из самых сложных и трагических периодов в истории нашей Родины. Украина оказалась обманутой и ограбленной, но даже это ничто перед горем, с которым столкнулись десятки украинских семей, потерявших своих близких по обе стороны противостояния. Украину предали, а людей столкнули лбами. Вся ответственность за это лежит на Януковиче и его ближайшем окружении».

«Мы, фракция Партии регионов в Верховной Раде Украины и наши однопартийцы, решительно осуждаем преступные приказы, приведшие к человеческим жертвам, к пустой казне, огромным долгам, позору в глазах украинского народа и всего мира, в результате чего наша страна оказалась на краю пропасти, угрозы раскола и потери национального суверенитета. Любые попытки повлиять на ситуацию, переубедить Президента не были услышаны. Миллионная партия фактически оказалась заложником одной коррумпированной Семьи», - говорится в заявлении.

Как отмечается, «фракция Партии регионов представляет интересы более десяти миллионов избирателей Украины и более одного миллиона членов партии. Партия регионов – это нормальные, трудолюбивые люди, которые любят свою землю, свой народ, это промышленники, ученые, рабочие, врачи и учителя. Мы пришли в парламент для того, чтобы служить Украине и ее народу. Фракция Партии регионов заявляет, что различие во мнениях, иногда – различия в идеологии не являются препятствием для совместной работы на благо Украины. Бывают разные взгляды, но цель у нас одна – единая, сильная и независимая Украина».

«Мы осуждаем бегство и малодушие Януковича. Мы осуждаем предательство. Мы осуждаем преступные приказы, которые подставили простых людей, солдат и офицеров. Но попытки тотального запугивания и самосуда, дестабилизации ситуации в регионах не приемлемы в демократическом обществе», - говорится в заявлении.

Обращаясь к однопартийцам, фракция ПР заявляет: «Мы сделаем все для того, чтобы защитить Вас и оградить от тех ошибок и преступлений, которые были сделаны на самом верху. Фракция Партии регионов, которая сохраняет в своих рядах более ста народных депутатов, продолжает работать на людей, которые нам поверили и на благо всей страны».