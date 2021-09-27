Со своей стороны границы Украина сама разберется, что ей делать, подчеркнул глава МИД.

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что расширение инфраструктуры Организации Североатлантического договора (НАТО) на территорию Украины является пересечением "красных линий". Глава МИД Дмитрий Кулеба уже отреагировал на эти слова и дал жесткий ответ. Он подчеркнул, что "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ.

Свой ответ на слова Путина, которые журналистам ТАСС передал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Кулеба написал в Twitter.

Так, Песков отметил, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко неоднократно обсуждали тему потенциального расширения НАТО на территорию Украины.

Отвечая на вопрос, какие могут быть ответные меры России и Беларуси на расширение НАТО, Песков отметил, что это будут "действия по обеспечению безопасности двух государств".

Читайте такжеНесмотря на угрозу санкций США: Турция хочет закупить у России вторую партию С-400Путин говорил на переговорах с Лукашенко, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означает для Москвы пересечение красных линий. "Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление Лукашенко об обсуждении темы расширения НАТО на переговорах с Путиным.

В ответ на это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама разберется, что ей делать в интересах собственного народа и безопасности Европы.

"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ", - отметил глава МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, Александр Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси, заявляет, что договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "предпринимать какие-то действия" в отношении Украины. В МИД Украины отреагировали на "выпады" Лукашенко и назвали его слова "безосновательными инсинуациями".

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Авторы: Виталий Саенко, Антонина Доломанжи