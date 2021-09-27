Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что расширение инфраструктуры Организации Североатлантического договора (НАТО) на территорию Украины является пересечением "красных линий". Глава МИД Дмитрий Кулеба уже отреагировал на эти слова и дал жесткий ответ. Он подчеркнул, что "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ.
Свой ответ на слова Путина, которые журналистам ТАСС передал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Кулеба написал в Twitter.
Так, Песков отметил, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко неоднократно обсуждали тему потенциального расширения НАТО на территорию Украины.
Отвечая на вопрос, какие могут быть ответные меры России и Беларуси на расширение НАТО, Песков отметил, что это будут "действия по обеспечению безопасности двух государств".
Читайте такжеНесмотря на угрозу санкций США: Турция хочет закупить у России вторую партию С-400Путин говорил на переговорах с Лукашенко, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означает для Москвы пересечение красных линий. "Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление Лукашенко об обсуждении темы расширения НАТО на переговорах с Путиным.
В ответ на это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама разберется, что ей делать в интересах собственного народа и безопасности Европы.
"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ", - отметил глава МИД Украины.
Как сообщал УНИАН, Александр Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси, заявляет, что договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "предпринимать какие-то действия" в отношении Украины. В МИД Украины отреагировали на "выпады" Лукашенко и назвали его слова "безосновательными инсинуациями".
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