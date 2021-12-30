Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что это только начало.

Применение персональных санкций против контрабандистов позволили привлечь в госбюджет дополнительно 71 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Я могу сказать, что санкции работают. На сегодня мы с уверенностью можем сказать, что количество денег, которое дополнительно поступило в бюджет после введения санкций, составляет 71 млрд грн. Мы, конечно, хотели, чтобы было больше, но обращаем внимание, что это только начало, и мы останавливаться в этом вопросе не собираемся", - сказал он.

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2 апреля СНБО ввел персональные санкции до 10 "главных контрабандистов страны".

15 апреля СНБО принял решение о применении персональных санкций еще до 12 человек, связанных с контрабандой.

30 июля Совбез дополнил список подсанкционных контрабандистов еще тремя лицами.

15 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что 108 человек были ошибочно внесены в санкционные списки контрабандистов и "воров в законе".

25 октября сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у ряда контрабандистов из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

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