Секретарь СНБО анонсирует, что санкции против контрабандистов будут и дальше применяться.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал имена топ-10 контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Секретарь СНБО отметил, что на основании докладов руководителя Государственной таможенной службы Украины и Службы безопасности Украины было принято "беспрецедентное решение" относительно санкций в отношении первой десятки контрабандистов, которые сознательно "рушат экономическую мощь нашего государства".

"Я хотел озвучить перечень этих первых десяти: Бокало Иван Васильевич, Пересоляк Валерий Иванович, Кушнир Юрий Радулович, Еремейчук Александр Владимирович, Фирманюк Орест Игоревич, Альперин Вадим Александрович, Чудаков Александр Леонидович, Шерман Виктор Бенедиктович, Кравченко Александр Николаевич, Дидух Владимир Степанович", - подчеркнул Данилов.

По его словам, эти лица имеют не только паспорта граждан Украины.

"Эти люди создают свой конгломерат и имеют связи с другими странами и наносят очень большой вред нашему государству", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что "этот перечень не последний".

Он уверяет, что нанесенные убытки государству в размере 300 миллиардов гривень будут в ближайшее время обязательно возвращены.

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Санкции против контрабандистов: подробности

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции к десяти главным контрабандистам страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что, по данным Службы безопасности Украины, их можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

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Автор: Виталий Саенко