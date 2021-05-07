Ответчиком по делу указан Владимир Зеленский, а третьими сторонами – СНБО и СБУ.

Предприниматель Александр Еримичук, против которого СНБО ввел санкции как в отношении одного из списка "топ-10 контрабандистов" Украины, подал в суд против президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные портала Судебная власть Украины.

Еримичук обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного суда, который имеет полномочия пересматривать указы президента. Ответчиком по делу указан Зеленский, а СНБО и СБУ являются третьими сторонами.

Еримичук просит признать противоправным и отменить указ президента №140/2021, выданый 03 апреля 2021 года, которым были введены в действие решения СНБО о санкциях в отношении лиц, которых назвали "топ-десяткой украинской контрабанды".

ВС назначил состав суда, который будет слушать дело, пока в нем еще нет решений.

Санкции против контрабандистов: что известно

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции против 10 главных контрабандистов страны.

Рассказывая о решении СНБО, президент отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированные активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаний.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства трех человек, входящих в список 10 контрабандистов, против которых применены санкции.

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Автор: Олег Давыгора