Данилов обратился к народным депутатам с требованием не расшатывать ситуацию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов называет "чушью" разговоры о возможности принятия решения о закрытии воздушного пространства Украины, закрытия морских портов.

Об этом он сказал журналистам после совещания с участием руководства Верховной Рады, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, лидеров фракций и групп.

Он подчеркнул, что все разговоры о том, что "сегодня должны были приниматься решения по перекрытию нашего воздушного пространства, по закрытию каких-то там морских портов, не соответствуют действительности".

Данилов обратился к народным депутатам, которые "находясь за границей, начинают все это раздувать" с призывом "прекратить раскачивать".

"Что касается самолетов - давайте расставим точки над и - мы небо наше не закрываем и закрывать на сегодня не собираемся и нет для этого оснований", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что некоторые компании, имеющие в лизинге самолеты,"перестраховываются". По его словам, речь идет о Нидерландах, самолет которых был сбит Россией на территории Донецкой области.

Он напомнил, что 13 февраля было заседание правительства, где были дополнительно выделены средства компаний для страхования на случай каких-то проблем.

"Закрытие" воздушного и морского пространства Украины: что известно

На фоне заявлений о возможном полномасштабном вторжении России 16 февраля лизингодатели начали требовать от украинских авиаперевозчиков скорейшего возвращения самолетов на территорию Европейского Союза.

Кабинет министров принял решение выделить 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

12 февраля более 30 российских кораблей начали в Черном море учения со стрельбами.

В связи с незаконным закрытием морского района для проведения боевых учений Российской Федерацией в исключительной морской экономической зоне Украины, Министерство инфраструктуры начало изучать новые морские коридоры.

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