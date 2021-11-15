Сегодня, 15 ноября, состоится съезд партии "Слуга Народа", где главным вопросом станет избрание нового главы партии.

В "Слуге народа" официально заявили, что Александр Корниенко, сложивший полномочия председателя партии, будет предлагать Елену Шуляк на эту должность.

Об этом сообщается на сайте партии.

"Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена - боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она – опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив", – заявил Корниенко.

В "СН" напомнили, что Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии, заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

Отмечается, что Корниенко останется членом партии и "будет принимать активное участие в ее жизни".

Читайте такжеАрахамия рассказал, планируют ли на съезде СН обсуждать лишение Разумкова депутатского мандатаКак сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, состоится съезд партии "Слуга народа", где главным вопросом станет избрание нового главы партии.

Кроме того, ожидается ряд политических заявлений и обращений, внесение изменений в устав партии и руководящих органов.

8 ноября пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук сообщила, что Корниенко принял решение сложить полномочия председателя политической партии "Слуга народа". "Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента на посту первого вице-спикера", — пояснила она.

19 октября первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко был избран первым заместителем председателя Верховной Рады Украины.

Автор: Антонина Доломанжи