Двое "Слуг народа" победили на промежуточных выборах в Раду, еще один зайдет в парламент вместо Ирины Верещук.

Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов народных депутатов в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Как сообщает пресс-служба ЦИК, в округе №184 за Сергея Козыря от "Слуги народа" проголосовали 62,6% избирателей (21 тыс. 365 голосов), таким образом, он избран народным депутатом Украины.

В то же время в округе №197 народным депутатом избран Виталий Войцеховский от "Слуги народа", за которого проголосовали 46,1% избирателей (15 тыс. 429 голосов).

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Центризбирком также признал избранным народным депутатом Сергея Кострийчука. Он зашел в Раду вместо Ирины Верещук, которую назначили вице-премьер-министром - министром реинтеграции временно оккупированных территорий.

Из-за досрочного прекращения ее полномочий (как народного депутата) комиссия признала избранным Кострийчука, который на внеочередных выборах 21 июля 2019 года был под №140 в избирательном списке партии "Слуга народа".

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Верховная Рада назначила Верещук вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и досрочно прекратила полномочия Верещук как народного депутата.

Ранее, 31 октября в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) состоялись промежуточные выборы народных депутатов.

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Автор: Антонина Доломанжи