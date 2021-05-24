Первый заместитель председателя фракции Корниенко жалеет, что фракция не может заставить Шевченко уйти из парламента, потому что он мажоритарщик.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что исключенный из фракции народный депутат Евгений Шевченко поставил под угрозу отношения с международными партнерами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «СН», так Корниенко прокомментировал исключение Шевченко.

По его словам, большинство депутатов фракции поддержали исключение Шевченко «из-за системных высказываний и действий, которые расходятся с политикой президента Украины».

«Мы последовательно демонстрируем нашу политическую позицию, и если человек ее не поддерживает, вполне логично, что он отправляется в самостоятельное плавание», - сказал Корниенко.

При этом он отметил, что Шевченко заявляет, что рад исключению и готов дальше делать свою политическую карьеру.

Корниенко отметил, что Шевченко «кроме выражения собственной политической позиции позволяет себе заявления в сфере внешней политики, не согласованные ни с президентом Украины, ни с Министерством иностранных дел».

«Своими действиями Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами, а также нанес ущерб международному имиджу Украины как предсказуемому партнеру с последовательной политикой, который руководствуется демократическими европейскими ценностями», - подчеркнул Корниенко.

Он заявил, что фракция больше не может «оправдывать действия, дискредитирующие политическую силу и главу государства».

Первый заместитель председателя фракции также отметил, что партия «Слуга народа» не может повлиять на дальнейшую деятельность Шевченко в парламенте, поскольку за него проголосовали люди в округе.

Читайте такжеДепутат Шевченко во время поездки в Беларусь находился в отпуске по собственному желанию - Разумков

«Во фракции «Слуга народа» он появился благодаря тому, что за него проголосовали люди. Конечно, мы не можем заставить его уйти из парламента, потому что он мажоритарщик», - пояснил Корниенко.

Попутно он заметил, что его политическая сила выступает за отмену мажоритарки.

«Думаю, что следующие выборы в Верховную Раду должны состояться по пропорциональной системе. Это будет страховкой от политической коррупции», - убежден Корниенко.

Что известно о визите Шевченко в Минск

20 апреля Шевченко во Дворце Независимости в Минске встретился с Лукашенко.

В партии "Слуга народа" заявили, что Шевченко никто не уполномочивал вести переговоры с Лукашенко.

22 апреля Шевченко заявил, что будет создавать собственный политический проект, если его исключат из фракции "Слуга народа".

26 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции выступает за исключение из рядов фракции Шевченко из-за встречи с Лукашенко.

24 мая в пресс-службе партии «Слуга народа» заявили об исключении из фракции Евгения Шевченко. Соответствующее решение приняли большинством голосов депутатов фракции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк