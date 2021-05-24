Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что исключенный из фракции народный депутат Евгений Шевченко поставил под угрозу отношения с международными партнерами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «СН», так Корниенко прокомментировал исключение Шевченко.
По его словам, большинство депутатов фракции поддержали исключение Шевченко «из-за системных высказываний и действий, которые расходятся с политикой президента Украины».
«Мы последовательно демонстрируем нашу политическую позицию, и если человек ее не поддерживает, вполне логично, что он отправляется в самостоятельное плавание», - сказал Корниенко.
При этом он отметил, что Шевченко заявляет, что рад исключению и готов дальше делать свою политическую карьеру.
Корниенко отметил, что Шевченко «кроме выражения собственной политической позиции позволяет себе заявления в сфере внешней политики, не согласованные ни с президентом Украины, ни с Министерством иностранных дел».
«Своими действиями Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами, а также нанес ущерб международному имиджу Украины как предсказуемому партнеру с последовательной политикой, который руководствуется демократическими европейскими ценностями», - подчеркнул Корниенко.
Он заявил, что фракция больше не может «оправдывать действия, дискредитирующие политическую силу и главу государства».
Первый заместитель председателя фракции также отметил, что партия «Слуга народа» не может повлиять на дальнейшую деятельность Шевченко в парламенте, поскольку за него проголосовали люди в округе.
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«Во фракции «Слуга народа» он появился благодаря тому, что за него проголосовали люди. Конечно, мы не можем заставить его уйти из парламента, потому что он мажоритарщик», - пояснил Корниенко.
Попутно он заметил, что его политическая сила выступает за отмену мажоритарки.
«Думаю, что следующие выборы в Верховную Раду должны состояться по пропорциональной системе. Это будет страховкой от политической коррупции», - убежден Корниенко.
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Что известно о визите Шевченко в Минск
- 20 апреля Шевченко во Дворце Независимости в Минске встретился с Лукашенко.
- В партии "Слуга народа" заявили, что Шевченко никто не уполномочивал вести переговоры с Лукашенко.
- 22 апреля Шевченко заявил, что будет создавать собственный политический проект, если его исключат из фракции "Слуга народа".
- 26 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции выступает за исключение из рядов фракции Шевченко из-за встречи с Лукашенко.
- 24 мая в пресс-службе партии «Слуга народа» заявили об исключении из фракции Евгения Шевченко. Соответствующее решение приняли большинством голосов депутатов фракции.
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