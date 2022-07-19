Арахамия намекнул о ее возможном назначении "на дипломатическом фронте".

Ирина Венедиктова остается в команде.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram, комментируя решение ВР об увольнении Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины.

"Хочу напомнить всем, что Ирина в нашей команде с первых дней, в Офис Генерального Прокурора мы делегировали ее из Верховной Рады. Поэтому прошу не вестись на слухи, которые запускают через кадровые ротации в исполнительной власти", - пишет он.

Арахамия убеждает, что Венедиктова "остается в команде". "Ее опыт послужит государству на новом месте, которое требует усиления профессиональными менеджерами и юристами.

Как писал УНИАН, во вторник, 19 июля, Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении Ирины Венедиктовой с должности главы офиса генпрокурора.

Венедиктова занимала эту должность с 17 марта 2020 года, перед этим возглавляла парламентский комитет по правовой политике как депутат от "Слуги народа" и была директором Госбюро расследований (2019-2020 годы).

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