Во вторник, 19 июля, Верховная Рада Украины назначила Оксану Жолнович на должность министра социальной политики Украины.
Как сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк, за ее назначение проголосовало 282 депутата.
Сейчас Жолнович является руководителем Департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.
Как сообщал УНИАН, 15 июля Марина Лазебная подала в Верховную Раду заявление об отставке с должности министра соцполитики, на которую была назначена 4 марта 2020 года.
18 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Марины Лазебной с должности министра социальной политики. За это решение проголосовали 277 народных депутатов.
Ранее журналисты узнали, что ее может изменить нынешний руководитель департамента соцполитики и здравоохранения в Офисе президента Владимира Зеленского Оксана Жолнович, но она была не единственным кандидатом на должность.