За назначение проголосовало 282 нардепа.

Во вторник, 19 июля, Верховная Рада Украины назначила Оксану Жолнович на должность министра социальной политики Украины.

Как сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк, за ее назначение проголосовало 282 депутата.

Сейчас Жолнович является руководителем Департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Марина Лазебная подала в Верховную Раду заявление об отставке с должности министра соцполитики, на которую была назначена 4 марта 2020 года.

18 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Марины Лазебной с должности министра социальной политики. За это решение проголосовали 277 народных депутатов.

Ранее журналисты узнали, что ее может изменить нынешний руководитель департамента соцполитики и здравоохранения в Офисе президента Владимира Зеленского Оксана Жолнович, но она была не единственным кандидатом на должность.

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