Во время этих учений членов "Слуги народа" состоится большой разговор о будущем.

Президент Владимир Зеленский во второй раз с 2019 года инициирует обучение депутатов "Слуги народа" в Трускавце.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Встреча продлится со 2 по 5 октября.

По данным издания, во время этих учений членов "Слуги народа" будет большой разговор о будущем, в том числе затронут вопрос кадровых решений.

Читайте такжеВ "Слуге народа" назвали кандидата на пост главы правоохранительного комитета ВРС 29 июля по 4 августа 2019 года депутаты "Слуги народа" проходили инициированные командой Владимира Зеленского недельный образовательный интенсив в Трускавце с участием преподавателей Киевской школы экономики.

Тогда новоизбранных депутатов заселили в пятизвездочный отель "Риксос". Как комментировали сами депутаты, учения были призваны "сформулировать знания в ряде сфер, где не все являются экспертами".

На внеочередных выборах в 2019 году "Слуга народа" получила парламентское большинство, добыв 43,16% голосов от всего количества избирателей.

В последнее время заметно участились разговоры о возможной отставке с поста председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Первый заместитель президентской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко подтвердил, что в "Слуге" сомневаются в партийной принадлежности спикера парламента. А на уточнение, означает ли это то, что Разумков скоро может официально прекратить быть членом партии, Корниенко отметил: "Может быть, снег может скоро пойти".

Автор: Яна Ставская