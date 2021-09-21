Фракция действительно соберется в ближайшее время на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины, но место встречи еще не определено.

В "Слуге народа" прокомментировали слухи о якобы собрании депутатов политсилы в Трускавцы.

В частности об этом говорится в Telegram-канале пресс-секретаря фракции "СН" Юлии Палийчук.

"Хочу прокомментировать слухи, которые в течение дня ходят относительно так называемого обучения наших депутатов в Трускавце. Фракция "Слуга Народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины", - отметила Палийчук.

Она подчеркнула, что это будет не партийный съезд, не учеба, а рабочее совещание.

Читайте такжеВ Офисе Зеленского говорят, что Арестович сознательно идет на провокации"Темы совещания: обсуждение стратегии работы власти на следующий год; обсуждение достижений за прошедшие два года; план законопроектных работ", - сообщила Палийчук.

Что известно

21 сентября СМИ писали со ссылкой на собственные источники, что депутатов "Слуги народа" во второй раз собирают на обучение в курортном Трускавце. С членами правящей партии собирались, в частности, обсудить кадровые вопросы.

С 29 июля по 4 августа 2019 года депутаты "Слуги народа" проходили инициированный командой Владимира Зеленского недельный образовательный интенсив в Трускавце с участием преподавателей Киевской школы экономики.

Тогда новоизбранных депутатов заселили в пятизвездочный отель "Риксос". Как комментировали сами депутаты, учения были призваны "сформулировать знания в ряде сфер, где не все являются экспертами".

На внеочередных выборах в 2019 году "Слуга народа" одержала парламентское большинство, получив 43,16% голосов от всего количества избирателей.

В последнее время заметно оживились разговоры о возможной отставке с поста председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Первый заместитель президентской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко подтвердил, что в "Слуге" сомневаются в партийной принадлежности спикера парламента. А на уточнение, означает ли это то, что Разумков скоро может официально прекратить быть членом их команды, Корниенко отметил: "Может быть, снег может скоро пойти".

Автор: Инна Андалицкая