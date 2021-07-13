Мэр Киева занял первое место в рейтинге эффективности глав госадминистраций.

Офису президента не стоит предпринимать попытки отстранить Кличко с должности главы КГГА "за плохую работу", ведь мэр Киева занял первое место в рейтинге эффективности глав госадминистраций.

Об этом заявил политический эксперт Юрий Романенко в фейсбук.

"Корреспондент" на днях опубликовал рейтинг эффективности губернаторов, где на первом месте оказался Виталий Кличко. Это достаточно смешно выглядит на фоне увязшего блицкрига Банковой отправить Кличко в отставку", - написал Романенко.

Он уверен, что в случае отстранения Кличко за ним должны последовать все главы ОГА.

"Все остальные губернаторы в рейтинге "Корреспондента" от "Слуг народа", соответственно, если Банковая отправит Кличко в отставку за плохую работу, то тогда нужно отправлять в отставку и всех своих губернаторов. Так что я бы на месте Кличко сейчас начинал бы медиа-кампанию "В отставку разом с зеленими", - подытожил Романенко.

Ранее в журнал "Корреспондент" обнародовал рейтинг глав госадминистраций. Оценку проводили по ряду критериев: экономические показатели, политический вес, поддержка в местном совете и тд. Первое место получил лидер партии "УДАР", глава КГГА Виталий Кличко с результатом 4,17 бала по 5-ти бальной шкале. Второе глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко с результатом 3,10 бала, третье – глава Киевской ОГА Василий Володин с 3,03 бала.

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Автор: Иван Бойко