Такая отправка возможна в рамках учебной миссии под руководством Евросоюза.

Швеция готова направить военнослужащих в Украину в рамках учебной миссии под руководством Евросоюза.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Петер Хультквист в эфире Sveriges Radio. "Мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках определения амбиций ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины",- заявил шведский министр.

Предложение о такой миссии поступило от стран Балтии после информации о концентрации российских войск на границе с Украиной, передает Новое время.

"Наша солидарность с Украиной всегда должна быть очень четкой", - заявил Хультквист.

Напомним, 9 ноября агентство Bloomberg заявило, что Россия перекинула на границу с Украиной батальон танков и на этот раз развертывание часто происходит ночью и проводится "элитными подразделениями" войск РФ.

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Президент Владимир Зеленский в видеообращении 10 ноября отметил, что скопление и перемещение войск происходят на фронте восьмой год и "психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует".

В Министерстве обороны Украины сообщили, что по состоянию на начало ноября возле украинских границ и на временно оккупированных территориях находятся около 90 тыс. российских военных.

Автор: Ирина Погорелая