Увеличение военной силы России вблизи Украины может быть возможностью для реализации агрессивных действий.

НАТО фиксирует скопление российских войск вдоль границ с Украиной и расценивает это как возможность реализовать потенциальные агрессивные действия.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в Брюсселе во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Читайте также"Наблюдаем": в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины"Я не могу говорить подробно о результатах наших разведывательных данных, но мы видим увеличение напряжения. Мы должны быть реалистами и понимать, с какими вызовами мы сталкиваемся. Мы видим огромное увеличение военной силы возле Украины", — отметил Столтенберг.

По словам генсека Альянса, Россия ранее использовала подобную тактику давления. Столтенберг считает, что необходимо учитывать потенциальную опасность агрессивных действий РФ в отношении Украины.

Я не хочу спекулировать, но я думаю, что нам нужно быть честными, нам нужно думать над тем, что существуют потенциальные возможности, которые имеет Россия, чтобы провести потенциальные агрессивные действия против Украины, - добавил он.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях начали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. В США и Европе обратили внимание на это после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Читайте такжеБайден отправил директора ЦРУ в Россию из-за концентрации войск РФ в Украине – CNNКак утверждает директор программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которая базируется в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединились с другими русскими войсками возле границы с Украиной.

Спутниковые снимки подтверждают, что личный состав и технику 1-й гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

В Министерстве обороны Украины опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы возле украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico опубликовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

2 ноября в Минобороны Украины заявили, что Россия сосредоточила группу войск численностью около 90 тысяч человек возле границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Отмечается, что Минобороны внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Так, факты, предоставляемых разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение во время обмена информацией с нашими партнерами по ситуации вокруг Украины.

Напомним, в марте текущего года РФ значительно увеличила количество своих войск вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях, но в апреле осуществила их отвод. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ наращиванием войск на границе пытается оказать давление на Украину.

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Автор: Марта Гичко