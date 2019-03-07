На Львовщине обустроят туристический веломаршрут

В пределах Национального природного парка “Северное Подолье”, где будет пролегать маршрут, достаточно много зубров.

В пределах Национального природного парка “Северное Подолье” во Львовской области построят новый туристический велосипедный маршрут.

Об этом передает пресс-служба Львовской ОГА.

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Отмечается, что новый туристический веломаршрут для школьников будет пролегать лесными массивами по пути узкоколейки австрийского периода.

«Во время недавней рабочей поездки специалисты по туризму осмотрели участки будущего веломаршрута, в частности, побывали в лесных кварталах, где растут первоцветы (подснежник обыкновенный, печеночница обычная, лук медвежий, которую в народе называют черемша, и другие)», - говорится в сообщении.

В то же время, в администрации НПП «Северное Подолье» отмечают, что в этой местности достаточно много зубров. По словам охотоведа Андрея Яремчука, сегодня в Бродовских лесах находится 67 зубров разного возраста. В весенний период они поделились на два-три стада и часто выходят на поля, где растет рапс.